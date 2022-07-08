«الوطن» تنفرد بنشر الصور الأولى من مسرح جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال

ننفرد «الوطن» بنشر أول صور من مسرح جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال بعد استدراجها علي يد زوجها وقتلها وتشوية جسدها بمشاركة صديقه داخل إحدى المزارع بمنطقة «أبو صير» التابعة لمدينة البدرشين، حيث تُظهر الصور شكل المزرعة من الداخل لأول مرة.

إحالة المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال إلى محكمة الجنايات

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر مساء أمس الخميس، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة المحاكمة، بسبب معاقبتهما على ما اتُّهما به من قتل المجنيَّ عليها المذيعة شيماء جمال، زوجة المتهم الأول، عمدًا ومع سبق الإصرار.

سبب تخلص المتهم من المجني عليها شيماء جمال

وكان بيان النائب العام قد أوضح أن المتهم الأول تخلص منها بسبب تهديد المذيعة شيماء جمال له بإفشاء أسرارهما، كما أنها ساومته على الكتمان من خلال طلبها مبالغ مالية منه، ليعرض على المتهم الثاني مساعدته في قتلها مقابل نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.

خطة قتل المجني عليها المذيعة شيماء جمال

وحسب بيان النائب العام فإن المتهمين خططا استئجار مزرعة نائية من أجل قتلها بها وإخفاء جثمانها في قبر يحفرانه فيها، كما أنهما اشتريا لذلك أدوات من أجل حفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية بغرض إحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، بالإضافة إلى مادَّة حارقة لتشويه معالمها قبل دفنها، وتم استدراج المجني عليها في اليوم المحدد وتم تنفيذ ما خطط له.