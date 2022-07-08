«الزراعة» في أسبوع: ضبط 845 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة (إنفوجراف وفيديو)

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٩٨ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١ وحتى ٧ يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

تطوير بحيرة المنزلة

وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها.

الصادرات الزراعية

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة ملف الصادرات الزراعية المصرية، وجهود زيادتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسي وكيل أول محافظ البنك المركزى المصرى، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومحمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزى المصري، وعدد من شركات الإنتاج الزراعي المُصدّرة.

وخلال هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد"؛ لبحث مشاركة "اكساد" في فاعليات يوم الزراعة والغذاء بقمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، كما استقبل أيضا وفد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لبحث التحضير لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ، والدكتور ابراهيم الدخيرى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تناول اللقاء آليات التعاون بين الوزارة والمنظمة في تدعيم الأمن الغذائي العربي لمواجهة الأزمات والجوائح التي يشهدها العالم.

كما استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مفهوم الوعى من وجهة النظر الاقتصادية خلال أولى جلسات الاستطلاع والمواجهة التى تعقدها لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، تحت عنوان "الوعى هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان"، كذلك عقد اجتماعا مع قيادات الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية والمعاهد البحثية وكذلك مشاركة مديري مديريات الطب البيطري في المحافظات عبر الفيديو كونفرانس؛ لبحث سبل الاستعداد لعيد الأضحى وتكثيف حملات تحصين المواشي.

بينما نفت الوزارة ما تم تداوله حول فشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، مؤكدة على نجاحه في زيادة رؤوس الماشية والألبان بالأسواق، كما اعلنت الوزارة رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية.

تنفيذ 20 ندوة إرشادية

والتقى الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، مع عمر زالت مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة فولي الايفوارية لإنتاج وصناعة الدواجن؛ للتباحث بشأن تشجيع تصدير الدواجن المصرية ومنتجاتها للسوق الإيفواري، كما انتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الراضي، من تنفيذ 20 ندوة إرشادية في 13 محافظة خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من د.عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال 6 شهور، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 845 طن و429 كجم، كما نفذ معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية ندوة إرشادية بمحافظة سوهاج تحت عنوان أهم الأفات التي تصيب محاصيل الخضر وطرق مكافحتها، كذلك أعلن الدكتور مسعد قطب المشرف العام على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة أنه تم تطوير منافذ التسويق الثابتة التابعة للزراعات المحمية بجنوب سيناء.كما كلف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء فريق بحثي من المركز للقيام بزيارة ميدانية إلى مركزي الحسنة والشيخ زويد بشمال سيناء؛ وذلك ضمن برنامج "دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة"، كما نظم معهد بحوث الانتاج الحيواني، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجا تدريبيا بمحطة بحوث الدواجن بالصبحية في محافظة الاسكندرية في مجال إنتاج الأرانب تحت التغيرات المناخية الحديثة.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج عن توافر كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية استعدادا لعيد الأضحى، كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة، بعنوان: "القاهرة".. الإنتاج الزراعي فى جوهره الشرق".

كما شنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملة للمرور والتفتيش على 1400 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2022، وتم رصد 618 مركز مخالف، كذلك تم الاعلان عن فحص 931 ألف طن من بطاطس المائدة خلال الستة أشهر الماضية وذلك من خلال معامل مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، وذلك حسب تقرير استعرضته مدير المشروع حول ما تم إنجازه خلال الموسم.

وفي إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم نظم مركز معلومات تغير المناخبمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ورشة عمل بعنوان " التحضيرات لنموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ COP27 "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة Climate Hub ومبادرة "مهندسون من اجل مصر المستدامة"، وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.