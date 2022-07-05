وزير الزراعة: رفع وتعزيز الوعي أمر مهم في ظل التحديات التي تواجه العالم

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مفهوم الوعي من وجهة النظر الاقتصادية، قائلا «إنه في ظل ما يعانيه العالم من أزمات، تعاظم مفهوم الأمن الغذائي، ما يتطلب رفع الوعي بالتحديات وحجم الإنجاز الذي حققته الدولة في هذا القطاع المهم، كما أنه من المهم الحفاظ على الإنجازات في التحديات يفرض على الجميع».

استصلاح الأراضي الصحراوية

وأوضح وزير الزراعة، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تستصلح الأراضي الصحراوية وتنفق عليها مليارات الجنيهات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن هناك كثير من الدول تعجز عن توفير المواد الغذائية لمواطنيها، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة يواجه مجموعة من التحديات، منها محدودية الأرض الزراعية، وتحد آخر في الموارد المائية، إلى جانب التفتت الزراعي، والزيادة السكانية، والتغيرات المناخية.

الوعي هو ملاذ الأمان

جاء ذلك خلال أولى جلسات الاستطلاع والمواجهة التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، تحت عنوان «الوعي هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان»، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة تضامن النواب، وبحضور وزراء التخطيط والتضامن والتموين والأوقاف والشباب والرياضة، وبحضور ممثلين من وزارة العدل والتربية والتعليم والثقافة والموارد المائية والري والاتصالات والبيئة والتعليم العالي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة والمجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

التعديات على الأراضي الزراعية أمر خطير

وأكد «القصير»، على أهمية تعزيز ورفع الوعي بمواجهة تلك التحديات، قائلا «يجب أن يدرك الجميع أن التعدي على الأراضي الزراعية أمر خطير، ونصيب الفرد من الأرض الزراعية أصبح 2 قيراط»، مشيرا إلى أن مصر تصدر 350 منتجا للأسواق العالمية، ولا يوجد أي قيود على الصادرات الزراعية، ومن حين لآخر تنتشر شائعات عن المنتجات الزراعية المصرية وأساليب الري، مطالبا بضرورة التوقف عن إطلاق تلك الشائعات الخطيرة التي تؤثر على الدولة المصرية.

وقال «القصير» إن مصر تتبنى مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي باستغلال الميزة النسبية لموقع ومناخ مصر في إنتاج وتصدير حاصلات زراعية عالية القيمة الاقتصادية، كما أن هذا المفهوم تتبناه تقريبا معظم الدول على مستوى العالم لما له من ميزة كبيرة في تعظيم حركة التجارة الدولية وتعظيم التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.