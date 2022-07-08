لماذا امتلك شينزو آبي مكانة كبيرة لدى الرئيس السيسي؟.. خبير علاقات دولية يجيب

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تجمعه علاقات على ما أحسن ما يكون مع رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، والذي جرى اغتياله اليوم خلال توجيه خطاب انتخابي، حتى أنه تم إطلاق اسمه على أحد المحاور الجديدة ذات الأهمية في القاهرة وهو محور شينزو آبي الذي يربط مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس.

وعن سر هذه العلاقة التي تجمع بين السيسي وآبي، قال الدكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية إن شينزو آبي كان مؤمنا بأهمية العلاقات المصرية اليابناية ويرى أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط.

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ودلل «سمير»، قائلا خلال اتصال هاتفي لـ«الوطن»: «ولهذا نجد أن الرئيس السيسي من الزعاماء القلائل في تاريخ العالم الذي زار اليابان وألقى كلمة أمام البرلمان الياباني، وهذه العلاقة بين الرئيس السيسي وآبي تعود لدور الأخير في تدعيم العلاقات اليبانية المصرية».

أيمن سمير: شينزو آبي رسم صورة مبدعة لمصر في اليابان

وقال خبير العلاقات الدولية إن شينزو آبي رسم صورة مبدعة لمصر في اليايات ليس فقط بأنها دولة كبيرة سكانيا في الشرق الأوسط، ولكن مصر دولة ركيزة الاستقرار والأمان في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهيمة لليابان، لأن اليابان تستورد 90% من مصادر الطاقة من منطقة الشرق الأوسط كونها فقيرة من مصادر الطاقة.

ووصف الدكتور أيمن سمير رئيس الورزاء اليايني السابق بالشخصية التاريخية، والذي حقق رخاء كبيرا ووصل لمستويات كبيرة جدا في حل مشكلات اليابان التاريخية، مثل جزر الكوريل التي كان وصل فيها لمراحل متقدمة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحلها، وعلاقاته تحسنت بشكل كبير مع الصين وكوريا الجنوبية، وكانت علاقت ممتازة.

خبير العلاقات الدولية: مقتل شينزو آبي خسارة للشعب المصري والعالم

وقال الدكتور أيمن سمير إن مقتل شينزو آبي خسارة كبيرة جدا لليابان وأصدقاء اليابان في الخارج، وللشعب المصري، يكفي أن نقول إن مساعدات وكالة جايكا اليابانية لمصر وصلت إلى أعلى مستوى خلال رئاسة وزراء شينزو.

وأضاف: «أيضا مقتله خسارة كبيرة لليابان والسلام الدولي والعالمي، لقد كان داعية للسلام وحل المشكلات، وسعى لتعميق العلاقة بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط وسعى لحل الخلافات بين السعودية وإيران ولعب دورا كبير في هذا الأمر وطرح أفكار كثييرة جدا لحلول قضايا منطق الشرق الأوسط وساعد الفلسطينيين بشكل كبير».