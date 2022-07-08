مصر تعرب عن خالص التعازي في وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي

أعربت مصر، عن خالص التعازي لحكومة وشعب دولة اليابان الصديقة في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي إثر الحادث المُفجع الذي أودى بحياته اليوم، وذلك بعد مسيرة مُضيئة من العمل السياسي المُخلص قدّم خلالها الكثير لخدمة بلاده والشعب الياباني الصديق.

مصر تعرب عن تقديرها لمسيرة عمل رئيس الوزراء الياباني الأسبق

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صادر اليوم: «إذ تتقدم مصر، حكومة وشعبًا، بصادق التعازي والمواساة للشعب الياباني ولأسرة رئيس الوزراء الأسبق ومُحبيه في هذا المُصاب الأليم، تُعرب عن تقديرها الكبير للدور الهام الذي قام به خلال مسيرة عمله السياسي في تعزيز أواصر العلاقات المصرية اليابانية، التي كان خلالها صديقًا وشريكًا داعمًا لمصر، وأسهم بحق في توطيد أوجه التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين البلديّن والشعبيّن الصديقيّن».