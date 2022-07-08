النيابة تطلب تحريات المباحث حول سقوط طالبة من «الرابع» بالخانكة: كانت تعلق ستائر

أمرت جهات التحقيق في مركز الخانكة بطلب تحريات أجهزة أمن بالقليوبية في واقعة إصابة طالبة 15 سنة إثر سقوطها من الدور الرابع بمنزلها في الخانكة أثناء تركيب ستائر بشرفة المنزل حيث سقطت بالشارع وجري نقلها للمستشفي لتلقي العلاج وإسعافها وطلبت جهات التحقيق الإستعلام عن حالة المصابة لسؤالها.

بلاغ بإصابة طالبة بالخانكة

وكانت منطقة القلج مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية قد شهدت إصابة طالبة إثر سقوطها من شرفة منزلهم بالطابق الرابع أثناء قيامها بتركيب ستائر بشرفة الشقة واختل توازنها وسقطت بالشارع، وأصيبت بكسور متفرقة بالجسم واسترواح هوائي بالرئة اليسرى وتجمع دموي بالبطن، وجرى نقلها على الفور لمستشفى السلام بالقاهرة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل إصابة طالبة الخانكة

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام بالقاهرة، يفيد استقبال طالبة مصابة بكسور متفرقة بالجسم واسترواح هوائي بالرئة اليسرى وتجمع دموي بالبطن، ومقيمة دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "م م أ"، 15 سنة، طالبة، مصابة بكسور متفرقة بالجسم واسترواح هوائي بالرئة اليسرى وتجمع دموي بالبطن، إثر سقوطها من شرفة منزلهم بالطابق الرباع بمنطقة القلج دائرة المركز، أثناء تركيبها ستائر بشرفة الشقة واختل توازنها وسقطت بالشارع، ما أدى إلى إصابتها بالإصابات السابقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع مكوجي في تصادم ببنها

في سياق آخر لقى مكوجى مصرعه إثر اصطدام سيارة بدارجته النارية بطريق عزبة أبو حسن دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية جرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمى وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السيارة وقائدها المتسببان بالحادث وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمي، باستقبال شخص مصاب بنزيف بالمخ وتوفى أثناء محاولة إسعافه جراء حادث تصادم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز بنها لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير «ر ع ا»، 33 سنة، مكوجي، مقيم دائرة قسم شرطة أول بنها، بدراجته النارية بطريق عزبة أبو حسن دائرة مركز بنها اصطدمت به سيارة سوزوكي فان، وفر قائدها هاربا عقب الحادث، وتسبب فى إصابته بنزيف داخلى بالمخ.

وتمكن ضباط البحث الجنائى من ضبط السيارة وقائدها «ع ج م»، 49 سنة سائق وتحرر حضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.