إصابة 3 أشقاء إثر سقوط "بلكونة" منزل قديم في الخانكة بالقليوبية

أصيب 3 أشقاء بقرية أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، إثر سقوط بلكونة منزل قديم بشارع الكراكات، نتيجة تأكل حديد التسليح، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى العميد محمد عبدالسلام، مأمور مركز شرطة الخانكة، إخطارا من الأهالي بسقوط بلكونة بالدور الأول بمنزل قديم بشارع الكراكات بأبو زعبل البلد.

وعلى الفور انتقل المقدم "أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، وأبو الدهب أحمد، مدير الحماية المدنية"، إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية سقوط بلكونة بالدور الأول بمنزل قديم، ما أدى إلى إصابة 3 أشقاء من أسرة واحدة بكدمات ونقلهم لمستشفي الخانكة لتلقي العلاج، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وخروجهم من المستشفى.

وقال طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، إنه تشكلت لجنة فنية برئاسة المهندس عماد عبدالعظيم، استشاري المنشأت الآيله للسقوط، ضمت كلا من المهندسة "صباح عبدالعزيز، مديرة الإدارة الهندسية بالخانكة، وعزة أمين، مديرة التنظيم"، لإبداء الرأي بالمنزل والبلكونة من الإخلاء للمنزل من عدمه.

وتبين من المعاينة الإنشائية للمنزل أنه مكون من دور أرضي وأول علوي وجزء بالثاني علوي، بناء على حوائط حاملة، وقديم من حوالي 60 عاما طبقا للمعاينة الظاهرية.

كما تبين سقوط جزئي للبلكونة، نتيجة تأكل بحديد التسليح وعدم الصيانة، ما تسبب في الانهيار والسقوط وعدم قدرتها تحمل الأحمال عليها.

وأوصت اللجنة الاستشارية بإزالة الأجزاء المعلقة من باقي البلكونة بحديد التسليح الناتجة من الانهيار، مع عدم إخلاء المنزل والمنازل المجاورة، وإحالة العقار للجنة لإعداد النموذج رقم 4، وفقا للائحة التنفيذية للقانوم 119 لسنة 2008، وكذلك المنشآت المجاورة، وغلق الباب المؤدي للبلكونة بالطوب؛ للحفاظ علي أرواح المواطنين.