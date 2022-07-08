4 آلاف وجبة إفطار مجانًا للصائمين في يوم عرفات من «مطبخ الخير» بالخانكة

وزع «مطبخ الخير»، بالجبل الأصفر، اليوم الجمعة 4 ألاف وجبة إفطار مجانا للصائمين في يوم عرفات، وخاصة للأيتام والأسر الأكثر احتياجا والعمالة الغير منتظمة بقري مركز ومدينة الخانكة.

وقال فتحي حرب، مدير المطبخ، إن «مطبخ الخير»، منذ تدشينه من 3 سنوات خلال شهر رمضان المبارك عمل علي توفير 500 وجبة إفطار يوميا طوال شهر رمضان المبارك، مشيرا بأنه مع تفاعل أهل الخير وزيادة التبرعات العينية والنقدية التي يتلقاها «مطبخ الخير» تم رفع عدد الوجبات لتصل لـ 3000 وجبة يتم توزيعها علي الأيتام والأسر الأكثر إحتياجا وأسر العمالة غير المنتظمة.

فكرة مطبخ الخير

وأضاف «حرب»، أن فكرة إنشاء «مطبخ الخير»، جاءت بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وتضرر العمالة غير المنتظمة وعدم قدرتهم علي سد احتياجات أسرهم خاصة من المواد الغذائية، مشيرا بأنه قام بتطوير الفكرة ليشمل الدعم كافة الأيتام والأسر الأكثر احتياجا، موضحا بأن «مطبخ الخير»، تم إنشائه وتجهيزه بكافة المعدات والأدوات اللازمة من تبرعات أهل الخير والمقتدرين، ويتم توصيل الوجبات للأسر في منازلهم من خلال فريق عمل المطبخ، مؤكدا أن المطبخ يتولى تجهيز الوجبات الغذائية للأيتام والأسر الأكثر احتياجا طوال أيام العام.

الدعم من أهل الخير

وناشد مدير مطبخ الخير، أهل الخير والمقتدرين ورجال الأعمال، في كافة ربوع الجمهورية بتقديم الدعم اللازم والوقوف بجانب «مطبخ الخير»، ومده بكافة السلع والمواد التموينية اللازمة كونه يعد أكبر المطابخ المجانية في مصر حتي يتمكن من تأدية رسالته في إطعام الأيتام والأسر الأكثر احتياجا والعمالة المتضررة في كل مكان على أرض القليوبية وخارجها.