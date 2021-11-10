«مطبخ الخير» فكرة بدأت في الخانكة وانتشرت بـ18 فرعاً (فيديو)

مبادرة «مطبخ الخير» أطلقها مواطن يُدعى «فتحي سعيد حرب»، مؤسس جمعية «الغفور الرحيم» في منطقة الجبل الأصفر بالخانكة، في محافظة القليوبية، مع بداية ظهور فيروس كورونا، لمساعدة الاهالي في تلك الفترة العصيبة التي مرت على البلاد، لتتوسع الفكرة وتتحول إلى 18 فرعاً لـ«مطبخ الخير» على مستوي الجمهورية، لتقديم الوجبات المجانية للفئات الأكثر احتياجاً والمواطنين والمرضى وذويهم في المستشفيات، بمحافظات القاهرة الكبرى (القليوبية والقاهرة والجيزة)، بدعم من «أهل الخير»، لتقديم وجبة هدفها الستر والعفة لكل محتاج.

«الوطن» قدمت بثاً مباشراً مع فريق عمل مطبخ الخير، ومؤسس المبادرة، خلال قافلة المطبخ بمدينة بنها، لتوزيع 2000 وجبة مجانية على الاهالي المحتاجين وذوي المرضى أمام المستشفيات بالمدينة، وعمال النظافة والسائقين بالشوارع.

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مؤسس «مطبخ الخير»: الفكرة بدأت لمواجهة أثار كورونا

قال «الحاج فتحي حرب»، مؤسس «مطبخ الخير» بالخانكة في محافظة القليوبية، إن الفكرة خرجت من رحم مؤسسة «الغفور الرحيم»، مع بداية ظهور فيروس كورونا، لدعم 35 أسرة بمحيط مركز الخانكة، من الفئات الأكثر احتياجاً، في تلك الفترة، ثم توسعت لدعم الأسر في العزل المنزلي وسط ظروف الإجراءات الاحترازية والعمالة غير المنتظمة، التي تضررت كثيراً بسبب الفيروس، ثم تطورت الفكرة بدعم «أهل الخير» ورجال الأعمال، الذين قاموا بتزويد المطبخ بكل مايلزم، لتأدية رسالته ميدانياً، بدعم ذوي المرضى أمام المستشفيات وعمال النظافة وغيرهم بوجبات مجانية.

مؤسس «مطبخ الخير»: الوجبات طازجة ومراقبة صحياً

وأوضح مؤسس «مطبخ الخير» أن الوجبات يتم تصنيعها يومياً في مقر المطبخ بالخانكة، المجهز بكل التجهيزات اللازمة للطبخ والتغليف للوجبات، حيث تكون طازجة وآمنة صحياً، حيث تشرف مديرية الصحة على المطبخ، وغيرها من الجهات الرقابية لسلامة الغذاء، حيث يتم توزيعها على مستحقيها، مشيراً إلى أنه يوجد 1500 أسرة بالخانكة مستفيده بشكل يومي من الوجبات والإعانات الغذائية من المطبخ، بموجب بحوث اجتماعية، كما يتم دعم بعض المناطق البعيدة نسبياً بمواد غذائية جافة شهرياً لعدد من الأسر الفقيرة، كما يوجد دعم للموظفين من خلال «كوبانات الخير» للحصول على فرخة مشوية من أحد المطاعم، كوجبة لمحدودي الدخل، مؤكداً أن كل ذلك يتم في سرية تامة، حرصاً على مشاعر المستفيدين.

مؤسس «مطبخ الخير»: نوزع 3000 آلاف وجبة يومياً

وأشار «حرب» إلى أنه يجري توزيع 3000 آلاف وجبة يومياً في المتوسط، بهدف إطعام أي مواطن غير قادر والسيدات المطلقات والأيتام والأرامل وكبار السن وأي محتاج، وأضاف أنه يتم حاليا تجهيز الفرع رقم 18 لـ«مطبخ الخير»، في محافظة الشرقية، لدعم مرضى معهد الكلى وأسرهم ودور المسنين ومراكز العلاج المجانية والخيرية، بجانب دعم مرضى «مستعمرة الجذام» في أبوزعبل، بمحافظة القليوبية، مشيراً إلى أن العمل يبدأ من صلاة الفجر، ويستمر حتى صلاة العشاء، لطهي الوجبات وتعليبها وخروج السيارات بها، لافتاً إلى أن القليوبية شهدت قافلة لـ«مطبخ الخير»، اليوم الأربعاء، أمام مستشفيات بنها وشبين القناطر وشبرا، لتوزيع الوجبات على المارة والأهالي والباعة وذوي المرضى أمام المستشفيات.