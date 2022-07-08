آمال أبو المجد المشهورة بـ«غيري مني وولعي» تكشف تفاصيل ضربها من زوجها

تصدرت الأنفلونسر أمال أبو المجد، الشهيرة بفيديو رقصتها على التيك توك مع زوجها على أغنية «غيري مني وولعي»، بعد إعلانها أنها تعرضت للضرب على يد زوجها، لافتة إلى أن زوجها الذي كان يحبها بحسب زعمها كان يسعى إلى إجهاض جنينها.

ونشرت أمال أبو المجد التيكتوكر صور لها وفيديوهات عبر إنستجرام، وفيديو له وهو يضربها، ويسحلها في الشارع أمام المارة، وكتبت: «يأسفني أقولكم أن ده جوزي أحمد اللي كنتوا كلكم بتشوفوه بيحب، أهو اللي بيحب، شوفتوا الرجولة إيه رأيكم؟».

آمال أبو المجد تكشف تفاصيل ضرب زوجها لها

وعن سبب الضرب، كتبت التيكتور صاحبة أغنية «غيري مني وولعي»: «كان عايز يجهض الجنين»، وبعدها نشرت صورة من التقرير الطبي، وكتبت عليها: «حق الست اللي تتسحل وكانت هتسقط في شهرها التالت فين، أنا كنت مختفية مش حزن ولا مرض، وهو بكل سهولة طلع من النيابة، أكنو معملش حاجة، بس أنا واثقة أن هنا الحق موجود».

تفاعل الجمهور مع آمال أبو المجد

علق عدد من متابعيها، وكتبت أحد المتابعات: «موضوع آمال أبو المجد وغيرها كتير من مشاكل البلوجر واليوتيوبر والانفلونسر، اللي بنام ونقوم بعد ما كنا لسه بنتفرج على هداياهم لبعض، والمشاعر الجياشة اللي طافحة عليهم كل يوم، آمال كانت لسه بتحتفل الأسبوع اللي فات هي وجوزها»

كتبت متابعة أخرى: «كل يوم حادثة ضرب أو قتل أروع من اللي قبلها، الواحد يدفن نفسه في تربة أسهل، آمال أبو المجد اتسحلت في الشارع، اللي بتنزل فيديوهات حب هي وجوزها، أنا اتخضيت بجد، بغض النظر عن محتواها، وعن هي عملتله أيه بس محدش يستاهل كده».