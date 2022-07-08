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السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية التونسية

كتب:

محمد أبوعمرة
07:35 م | الجمعة 08 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وتوجه الرئيس بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار.

وأعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس السيسي على هذه اللفتة الأخوية، متمنيا لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.

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