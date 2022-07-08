هاني رمزي: توجيهات الرئيس السيسي باكتشاف المواهب قرار عظيم

أعرب الفنان هاني رمزي، عن سعادته بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في المجالات كافة، وإتاحة الفرصة لهم.

وقال هاني رمزي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المبدعين والمواهب في جميع المجالات، قرار عظيم طبعا، ولازم دعم الدولة للمواهب التي تستحق، واكتشافها ومساعدتها على الظهور، أؤيد بشدة هذا القرار العظيم».

«المتحدة» ومبادرة الرئيس السيسي

كانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف اكتشاف المبدعين المصريين في المجالات كافة، وإتاحة الفرصة لهم، فإنه تقرر عقد «منتدى المتحدة للإبداع» قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت الشركة، أن الأعمال التجهيزية للمنتدى بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج «الدوم»، وما حققه من نجاحات، أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين بمحافظات مصر كافة.

ومن المنتظر أن يشكل منتدى المتحدة للإبداع قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية، بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة، ويتسع لأحلامها، خاصة أن الإبداع كان وما زال مكون رئيسي للشخصية المصرية

هاني رمزي ومسلسل العائدون

وشارك الفنان هاني رمزي في رمضان 2022 كضيف شرف في مسلسل العائدون حيث جسد دور «خالد دورغام»، ضابط المخابرات المصرية الموجود في إحدى الدول الأوروبية ويمد الجهاز بكل المعلومات التي يحتاجها عن الجماعات الإرهابية الموجودة خارج مصر.

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، أحمد الأحمد، ميدو عادل، إسلام جمال، وغيرهم من الفنانين، وبمشاركة مجموعة من نجوم الشرف أبرزهم: محمد فراج، هاني رمزي، محمد ممدوح من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.