الرئيس السيسي يهنئ أمير الكويت بعيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه العاهل الكويتي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً.

من جانبه، أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للسيد الرئيس، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل تقدم وازدهار وسلام.