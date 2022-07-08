السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس مجلس السيادة السوداني

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

وأعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسي، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.