برلمانية تحذر من ارتفاع نسب الإصابة بكورونا: التزموا بالتباعد الاجتماعي

طالبت النائبة سهير عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس هيئة التأمين الصحي سابقا، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، لاسيما في ظل إجازة العيد وبدء إجازات المصايف.

زيادة نسب الإصابة بفيروس كورونا

وقالت النائبة سهير عبد الحميد في تصريحات لـ«الوطن»: «زادت نسب الإصابة بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية سواء بارتداء الكمامة أو تحقيق التباعد الاجتماعي، دون النظر إلى استمرار وجود الفيروس ونشاطه من حين لآخر».

وأشارت إلى أن وزارة الصحة لديها كافة الاحصاءات والبيانات حول أعداد الإصابات: «الأمر ليس صعبا، لاسيما بعد حصول العديد من المواطنين على لقاحات فيروس كورونا، وبالتالي أصبحت الأعراض أقل حدة من السابق».

وشدد ت «عبد الحميد»، على ضرورة التعامل بحذر خلال إجازة العيد لتجنب زيادة نسب الإصابة واستكمال الجرعات المحددة من لقاحات كورونا قبل موسم الشتاء الذي يشهد تزايد في نسب الإصابة، كما طالبت بتلقي جرعة تعزيزية من اللقاحات لكل من مضى على تلقيه آخر جرعة 3 أشهر، وتجاوز 60 عاما أو لم يتجاوزها: «التزموا بالتباعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا مرة أخرى».

90 مليون جرعة تم استهلاكها من لقاحات كورونا

ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة الأخيرة، بلغ عدد الجرعات المستهلكة من اللقاحات أكثر من 90.3 مليون جرعة، ومتاح نحو 53.8 مليون جرعة تكفي لتطعيم أكثر من 33.5 مليون شخص، وطالبت وزارة الصحة بضرورة الاستمرار في رفع معدلات ونسب التطعيم بين المواطنين مع تكثيف حملات طرق الأبواب، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحصول على الجرعات التعزيزية من لقاحات كورونا.