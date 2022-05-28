«الصحة» تنفي وجود لقاحات أفضل من غيرها للتطعيم ضد فيروس كورونا

حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل الذي أثير حول وجود لقاحات أفضل من غيرها، أو وجود لقاح أفضل لبعض الأشخاص عن غيره، وأصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا نشرته على موقعها الرسمي، منذ قليل، وقالت الوزارة إن جميع لقاحات كورونا أثبتت فعاليتها ولا يوجد ما يسمى أفضل لقاح لمواجهة فيروس كورونا أو متحوراته.

لقاحات كورونا للسفر

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن جميع لقاحات كورونا آمنة على جميع المواطنين، ويتم تطعيم المواطنين بها، ولم يعد هناك لقاحات مخصصة لأغراض السفر فقط، لأن مصر خالية من قوائم الانتظار المتعلقة بتطعيم المواطنين المسافرين إلى بعض الدول التي وضعت شرطا أساسيا لدخولها التطعيم بلقاح ما، وعلى سبيل المثال لقاح فايزر مخصص لأغراض السفر ويتم تطعيم الأطفال والسيدات الحوامل بيه أيضا فهناك وفرة من كل اللقاحات في مصر لتطعيم المواطنين بها.

تطعيم 70% من المواطنين وفقا لمنظمة الصحة العالمية

وتابعت وزارة الصحة والسكان على المواطنين مساعدة الدولة في التوسع في عملية التطعيمات والوصول إلى المستهدف من التطعين هو 70% من المواطنين بحسب ما أقرته منظمة الصحة العالمية، للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه، مشددة على المواطنين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات والحرص على التاباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام، الفيروس ما زال منتشرا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الحصول على التطعيم يكون من خلال موقع لقاح كورونا فقط، والحصول على اللقاح أصبح يتم في غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، ولا صحة لتوفير اللقاحات داخل الصيدليات، مؤكدة لقاحات كورونا لها دور كبير في تخفيف حدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، وقالت الأعراض الجانبية للقاحات بسيطة ولا تحتاج إلى التخوف وتزول من تلقاء نفسها.