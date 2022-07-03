الصحة: ارتفاع إصابات فيروس كورونا في مصر مجددا

قالت وزارة الصحة والسكان في منشور عاجل، إنها رصدت ارتفاعا في معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا بنسبة 6.9% خلال الأسبوع الماضي.

أسباب زيادة إصابات كورونا

وأشارت الوزارة في منشورها عبر الصفحة الرسمية للصحة على فيس بوك إلى أن ذلك يعود لعدة أسباب؛ أبرزها أنه قد يكون متحور أوميكرون السبب في تصاعد هذه الإصابات لكنها ليست إصابات شديدة، والسبب الثاني هو التراخي الكبير من المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية خلال التجمعات والأماكن المغلقة.

الصحة تناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

وأوصت وزارة الصحة من لم يتلق اللقاح بضرورة التطعيم، ومن مضى على تطعيمه 6 أشهر، الحصول على جرعة معززة.