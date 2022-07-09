الحكومة تنصح الشركات المصرية باستخدام «تقنيات الاقتصاد الدائري»

دعا مجلس الوزراء، ممثلاً في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الشركات المصرية لاستخدام ما يُعرف بـ«تقنيات الاقتصاد الدائري».

ونشر «معلومات الوزراء»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، منشوراً بشأن تشجيع الشركات المصرية لتبني «تقنيات الاقتصاد الدائري».

تقنيات الاقتصاد الدائري هي أساليب إنتاج صديقة للبيئة

وأكد «مركز المعلومات»، في منشوره، أن «تقنيات الاقتصاد الدائري» هي أساليب إنتاج صديقة للبيئة، وأنها من الممكن أن تدر أرباح إضافية للشركات، مع عدم تأثير نشاط الشركات على ظاهرة التغيرات المناخية بشكل سلبي.

الاقتصاد الدائري لن يحتاج تكاليف أكبر.. ويحقق إيرادات إضافية

وأوضح المركز، أن تحول الشركات لاستخدام تقنيات «الاقتصاد الدائري»، لن يكلف المستثمرين أو الشركات «تكاليف أكبر»، على نقيض ما قد يتصوره البعض.

ونقل معلومات الوزراء، في منشوره توقعات من الأمم المتحدة، بشأن تنامي استخدام الشركات لتقنيات الاقتصاد الدائري، وما يترتب عليها من أرباح، ووظائف جديدة.

وقال المركز، إن هناك 4 تريليونات دولار من الإيرادات المتوقعة للشركات جراء استخدام تلك التقنيات، والتي تعتمد على الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة.

100 مليون وظيفة جديدة كل عام بحلول 2030

وأوضح أن هناك أكثر من 100 مليون وظيفة جديدة كل عام بحلول 2030، ستكون قائمة وتعمل بنظام الاقتصاد الدائري حول العالم.

ويُعرف علماء الاقتصاد والإدارة والبيئة، الاقتصاد الدائري، بأنه اقتصاد يقضي على الهدر في الموارد المستخدمة في الأعمال، مع الاستخدام المستمر لتلك الموارد، عبر إعادة التصنيع والتدوير والاستخدام والإصلاح.

انخفاض التلوث والانبعاثات الكربونية وتقليل الموارد الجديدة أبرز الفوائد

ويلفت مؤيدو الاقتصاد الدائري إلى فوائده العديدة، ومنها انخفاض التلوث الناشئ عن الأعمال المختلفة، والانبعاثات الغازية وخصوصا انبعاثات الكربون، فضلاً عن تقليل الموارد الجديدة المستخدمة إلى أقل حد ممكن.