تفاصيل مسلسل عمر الشريف.. رحلة هوليوود واحتراف «البريدج»

محطات مهمة في حياة الراحل عمر الشريف، بداية من ظهوره كـ«نجم ساطع» وفتى أول للشاشة الكبيرة في مصر، مرورا بمشاركته في فيلم «لورانس العرب» الذي أصبح لقبه فيما بعد، وصولا إلى العالمية وبوابة هوليوود التي فُتحت أمامه على مصراعيها، حتى أضحى واحدا من أهم نجومها، أشياء كثيرة ومهمة، بانتظار المشاهدين في مسلسل جديد عن حياة لورانس العرب، الذي ما زال في مرحلة الكتابة والتحضير.

مسلسل قصة حياة عمر الشريف

طارق عمر الشريف، نجل الراحل، أكد أنّه اتفق مع السيناريست والمؤلف هيثم دبور، على كتابة مسلسل جديد عن قصة حياة والده، الذي تحلّ اليوم الذكرى السابعة لرحيله، لتقديمه على إحدى المنصات العالمية.

يستعين السيناريست هيثم دبور، بكتاب تناول السيرة الذاتية لعمر الشريف، وطرح في باريس منتصف السبعينيات، حيث يضمّ الكتاب الكثير من التفاصيل التي لا يعرفها كثيرون، بحسب ما قال نجل عمر الشريف لـ«الوطن»، ويتناول المسلسل كواليس صعود الراحل في هوليوود، واحترافه لعبة البريدج.

تفاصيل مسلسل لورانس العرب

لن يتطرق المسلسل للحديث عن علاقة عمر الشريف بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، بل سيكون عن رحلة صعوده والمحطات في حياته، بحسب نجله، الذي أكد أنّه جار ترشيح أكثر من فنان للعب دور الراحل، والاختيار سيكون بالاتفاق مع صنّاع العمل، كما يتم اختيار ترشيح باقي الممثلين المشاركين في العمل، وتحضير ومعاينة أماكن التصوير.

أبرز جوائز عمر الشريف

ورشح عمر الشريف لجائزة «أوسكار أفضل ممثل دور مساعد» عن فيلم «لورانس العرب»، كما فاز عن نفس الدور بجائزة الكرة الذهبية رفيعة المستوى، وحصل بعدها بـ3 سنوات على نفس الجائزة، عن دوره كـ«ممثل أول دور رئيسي» عن فيلم «دكتور زيفاجو».