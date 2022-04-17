إدوارد: عمر الشريف كان مرشحا لدور البطولة في فيلم عسل أسود

قال الفنان إدوارد، إن الفنان الراحل عمر الشريف كان مرشحًا لبطولة فيلم عسل أسود، بدلا من الفنان أحمد حلمي، وكان الأخير مرشحًا لدور السائق، الذي قام به الفنان القدير لطفي لبيب، معقبًا: «سبحان الله حلمي هو اللي عمل دور المسافر العائد من الخارج، وهو نجم بشكل مذهل ومبدع بشكل كبير ومركز في شغله».

كان سعيد للغاية لمشاركته في فيلم عسل أسود

وأضاف «إدوارد»، خلال حواره في برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، الذي يُذاع عبر أثير راديو «نجوم أف إم»، مع الإذاعية أنجي علي، أنه كان سعيدًا للغاية لمشاركته في فيلم عسل أسود، إذ كان ثاني فيلم يقوم به مع أحمد حلمي بعد فيلم «جعلتني مجرمًا»، مؤكدًا أنه منذ بداية العمل في الفيلم كان هناك «كيميا» بينه وبين أحمد حلمي، وأعجب الكثيرين بالثنائي، موضحًا: «الكيمياء عملت حالة عند الناس، ولما جاء لي عسل أسود اتخضيت من جماله وحلاوته».

الفيلم كان عن راجل كبير في السن وجاي مصر

وأوضح الفنان إدوارد أنه عندما انتهوا من عمل تنفيذ مشهد في ديكور البيت والأسرة، كان هناك كاميرا معطلة فأصلحوها مرة ثانية، معقبًا: «بحب مشاهدي أنا وحلمي نازلين بصينية الكحك في العيد، ونلف على المكاتب لاستخراج بطاقة شخصية له، وتفاصيل الفيلم رهيبة، ومشهد النهاية لما ترك لي الكاميرا جميل جدا، والناس مش تزهق منه حتى الآن ويعرض كل عيد، والفيلم كان عن راجل كبير في السن وجاي مصر ويقابل شخص آخر، ويبيع الباسبور بتاعه».