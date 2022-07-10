كيف تستعيد هاتفك المحمول حال ضياعه أو سرقته.. تعرف على الخطوات

كثير من المواطنين يفقدون هواتفهم، أما بالسرقة أو نسيانه في الأماكن العامة، فإذا كان هاتفك يعمل بنظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، ما عليك إلا أن تقوم ببعض الإعدادات البسيطة التي تساعدك على استرجاع هاتفك حالة فقدانه أو نسيانه.

يتم ذلك بخطوات بسيطة عبر تفعيل تطبيق العثور على الهاتف، حيث أكدت شركة جوجل أنه يمكنك التحقق من إمكانية العثور على هاتفك أو ساعتك عبر خدمة «العثور على جهازي»، وإذا كنت قد فقدت جهازك من قبل، تعرَّف على طريقة العثور عليه أو غلقه أو محو بياناته.

تفاصيل إعادة هاتفك المسروق

وتابعت جوجل: «أنت تستخدم إصدارًا مخصّصًا من Android، وإذا لم تستفِد من هذه الخطوات، يمكنك الرجوع إلى الشركة المصنّعة لجهازك، والتأكد من إمكانية العثور على جهازك للعثور على هاتف يعمل بنظام Android أو قفله أو محو بياناته».

وأشارت جوجل إلى أن القام بتلك الخطوات يجب أن يتم والهاتف قيد التشغيل، وأن يكون قد تم تسجيل الدخول إلى حساب Google، وأن يكون الهاتف متصلاً ببيانات الجوّال أو شبكة Wi-Fi، وظاهرًا على Google Play فضلا عن تفعيل ميزة الموقع الجغرافي وخدمة العثور على جهازي.

وأشارت «جوجل» إلى أنه إذا كان لديك أكثر من هاتف، انقر على الهاتف المفقود في أعلى الشاشة، وإذا كان هاتفك المفقود يتضمن أكثر من ملف شخصي للمستخدم، سجّل الدخول باستخدام حساب Google الذي تمت إضافته على الملف الشخصي الرئيسي، حيث يتلقى الهاتف المفقود إشعارًا بالمعلومات على الخريطة حول مكانه.

حساب جوجل

يتم تحديد الموقع بشكل تقريبي وقد لا يكون دقيقًا، وإذا تعذّر العثور على هاتفك، سيظهر لك آخر موقع جغرافي معروف له إذا كان ذلك متاحًا.

اختَر ما تريد تنفيذه، وعند اللزوم، انقر أولاً على تفعيل القفل ومحو البيانات أو تشغيل الصوت ويصدر هذا الإجراء رنينًا من هاتفك بأعلى مستوى صوت لمدة 5 دقائق حتى حال ضبطه على الوضع صامت أو اهتزاز.

أما إجراء تأمين الجهاز فيؤدي إلى إغلاق الهاتف باستخدام رقم التعريف الشخصي أو النقش أو كلمة المرور، ويمكنك إعداد قفل إذا لم تفعل ذلك من قبل، ولمساعدة شخص في إعادة هاتفك إليك، يمكنك إضافة رسالة أو رقم هاتف إلى شاشة القفل.

ويمحو إجراء محو بيانات الجهاز جميع البيانات على هاتفك نهائيًا ولكن قد لا يحذف البيانات على بطاقات SD، وبعد محو البيانات، لن تعمل خدمة العثور على جهازي، على الهاتف.