آخر فرصة لتسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين.. «سجل قبل انتهاء المهلة»

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء المهلة المحددة لتسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية عبر موقع «دعم مصر»، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالرغم من اقتراب انتهاء المهلة إلا أنّ هناك عددًا كبيرًا من المواطنين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن، نظرا لعدم معرفتهم بالموعد المحدد لذلك.

وتحرص بوابة «الوطن»، بشكل دائم ومستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير آخر فرصة لتسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية، بالإضافة إلى الفئات المستثناة من التسجيل بعد تحقيق الشرط المطلوب، وفق ما أعلنته وزارة التموين والتجارية الداخلية في بيانات سابقة لها، والتي جاءت كالتالي:

آخر فرصة لتسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

منذ ثلاثة أشهر، أتاحت وزارة التموين فرصة تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر، حتى يسهل على المواطنين إجراء تلك الخدمة، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمكتب التموين للتسجيل، وكان من المقرر أن ينتهي التسجيل بنهاية يونيو الماضي.

ومع اقتراب انتهاء المهلة في شهر يونيو الماضي، أعلنت وزارة التموين مد المهلة المحددة ليكون آخر موعد للتسجيل في نهاية شهر يوليو الجاري، ليتم غلقه اعتبارا من 1 أغسطس المقبل.

الفئات المستثناة من تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين

وأوضحت وزارة التموين للمواطنين ضرورة تسجيل رقم الهاتف في المهلة المحددة حتى لا يتم إيقاف بطاقة التموين الخاصة بهم، على أن يكون الرقم الذي يتم تسجيله مسجل في شركات المحمول باسم صاحب البطاقة، كما حددت الوزارة أن هناك فئتين يتم استثناءهم من تسجيل رقم الهاتف، لتكون الفئة الأولى كبار السن الذين ليس لديهم قدرة على التحرك من مكان لآخر، على أن يتم إثبات ذلك بمستندات وتقارير طبية.

والفئة الثانية المستثناة من تسجيل رقم الهاتف هي البطاقات التموينية الخاصة بالمسجونين، ولكن يشترط أن يقوم ذويهم بتقديم المستندات التي تثبت ذلك في مكتب التموين التابع له المواطن.