والدة الحاصلة على جائزة المبدع الصغير: الأسرة دعمتها وسعداء بتفوقها

قالت منى أبوالعلا، والدة رنا أحمد عبدالوهاب، الحاصلة على جائزة المبدع الصغير، إنّ رنا موهوبة منذ الصغر في الموسيقى، وتلقّت دعما من الأسرة للالتحاق بالأنشطة المرتبطة بالعزف، وانضمت إلى ورشة أطفال وتعلّمت كيف تمثل على المسرح وتنفذ الاستعراضات.

جائزة مميزة وكبيرة للغاية

وأضافت والدة رنا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «قدمنا أوراقها في الكونسرفتوار لتنمية موهبتها، وأحمد الله على فوزها وتفوقها، سعداء بالفوز بالجائزة لأنها مميزة وكبيرة للغاية، وراعيها الرسمي السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية».

رعاية المواهب في سن صغيرة أمر صعب للغاية بسبب تزامن المذاكرة

وتابعت والدة الحاصلة على جائزة المبدع الصغير: «رنا سعيدة بالجائزة ونحن سعداء بها، خاصة أنّ الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة كرّمتها، وكان ذلك أمر رائع للغاية».

وأشارت إلى أنّ رعاية المواهب في سن صغيرة أمر صعب للغاية، بسبب تزامن المذاكرة مع ممارسة العزف ودراسته، لكن طالما الطفل يحب ما يفعله، فيمكنه ضبط جدول معين حتى يكون متجاوبا معه، وبالفعل نجحت الأسرة في ذلك مع الطفلة.