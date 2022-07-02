«الثقافة»: زيادة عدد الفائزين بجائزة المبدع الصغير لـ32 طفلا

قال الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إنّ عدد المتقدمين للقطاع التكنولوجي والتطبيقات في مسابقة المبدع الصغير جيد جدا، مشيرا إلى أنّ الأطفال عندما يختارون عملا أو ابتكارا أو تطبيقا يحاولون ربطه بالشأن العام وما يدور حولهم.

لا زيادة في عدد الأفرع والمجالات

وأضاف «عزمي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن هناك تطبيقا بارزا للغاية من الفائزين العام الماضي كان عن العاصمة الإدارية الجديدة، بينما توجد أشياء هذا العام متعلقة بالتنمر والمرأة.

وأكد مضاعفة عدد جوائز المبدع الصغير هذا العام، إذ كان عدد الجوائز في العام الماضي 16 جائزة، بينما هذا العام 32 فائزا، موضحًا أن عدد الأفرع والمجالات كما هي، ولكن جرى زيادة عدد الفائزين.

وأفاد بأن هذا يهدف إلى زيادة قاعدة الفائزين ومنحهم مجال أكبر، متابعا: «بدلا من وجود فائز واحد من كل فرع وكل فئة عمرية أصبح هناك 2».

النصيب الأوفر للمتقدمين من البنات

وأوضح أن النصيب الأوفر لعدد المتقدمين هذه الدورة كانت من فئة البنات، بينما توزيع الجوائز كانت تقريبا مناصفة، إذ بلغ عدد الفائزين 18 فائزا و16 فائزة، لكن من ناحية الأعمال المتقدمة كانت مشاركة البنات مرتفعة للغاية.

وكشف عن أنه جرى الإعلان منذ 3 أيام عن أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير، بينما في سبتمبر المقبل سينظم حفل تكريم كبير لتكريم المبدعين الفائزين والمبدعين الذين لم يحالفهم الحظ، فالفروق بسيطة بين الفائز ومن لم يفوز، وهناك فرص لهم في السنوات المقبلة، وسيتم توزيع شهادات تقدير لهم وسيحضورن الاحتفالية كما حدث بالعام الماضي.

ووجه رسالة إلى المتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز، قائلا: «تجربة المشاركة في حد ذاتها وأنه يتقدم لجائزة تحمل اسم مصر ومنافسة مع زملائه، ممكن لم يحالفه الحظ لكن هذا ليس على الإطلاق بأن عمله غير جيد أو لا يمتلك موهبة بالعكس، فعدم فوزه قد يكون حافز أكبر للتقدم للسنوات المقبلة وحاولنا ترضية الذين لم يفوزوا العام الماضي وجرى نشر أعمالهم، وهناك فرص دائمة للفوز أرجوك تقدم مرة أخرى».