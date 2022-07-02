«الثقافة»: أسيوط ودمياط مفاجأة الدورة الثانية من جائزة المبدع الصغير

كشف الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل ومعايير اختيار الفائزين بجائزة المبدع الصغير والاستعدادات لحفل التكريم، إن الدورة الثانية للجائزة يفتح باب التقدم لها منذ يناير الماضي حتى نهاية مارس.

المستهدف جودة الأعمال وليس كثرتها

وأضاف «عزمي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن كل محافظات مصر تشارك، فأرض مصر مليئة بالمواهب، بالرغم من أن أعداد هذا العام مقارنة بالعام الماضي أقل، لكن ما هو مستهدف هو جودة الأعمال المقدمة وليس كثرتها، خاصة أنها جائزة دولة وتحمل اسم مصر.

وأكد أن كل محافظات مصر شاركت في الدورة الثانية، فبجانب القاهرة والجيزة، هناك محافظة دمياط التي كانت بارزة للغاية هذا العام، لافتا أن أكثر 5 محافظات تقدم مبدعيها للمسابقة من القاهرة ودمياط والجيزة والإسكندرية وأسيوط.

وأشار إلى أنه من اللافت وجود أسيوط بالمركز الخامس، حيث يوجد مواهب في الصعيد ربما يظن البعض أن هذه المناطق بعيدة عن الفنون والآداب والثقافة، ولكن حقيقة كل مرة يثبت العكس والأرقام لا تكذب.

2600 عمل في كل الفروع

وأفاد أن عدد الأعمال المقدمة 2600 عمل في كل الفروع، ولابد من الأعمال التي تتقدم للجائزة تكون لديها الجودة التي تؤهلها لحمل هذا اللقب.

ولفت أن هناك إجراءات جرى اتخاذها منذ العام الماضي عند الإعلان عن الجائزة ظن البعض أنها مسابقة عادية لكن عندما جرى الإعلان عن الجوائز والمعايير والشروط والضوابط التي تحكم التقدم لهذه الجائزة كثيرين أدركوا أنه لابد عندما يتقدموا يتقدموا بأعمال بالفعل ترقى لمستوى هذه الجائزة.