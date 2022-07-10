جريمة ليلة العيد.. مدرس يطعن زوجته بـ«مقص» في شبرا الخيمة: رفضت تديله فلوس

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جريمة بشعة ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، حينما أقدم مدرس على طعن زوجته باستخدام سلاح أبيض «مقص مدبب» بسبب رفضها إعطاءه أموالا، وفر هاربا إلى بلدته بمحافظة المنوفية، وأُلقي القبض عليه، وتم نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة زينهم، وانتدبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، واستدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث.

عِشرة سنين تنتهي بجريمة

بداية التفاصيل فور تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بوجود جثة ربة منزل داخل منزلها غارقة في دمائها وبها آثار طعن، بشارع الشابوري، دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها تدعى «عبير م» تبلغ من العمر 33 عاما، تعمل مربية في حضانة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها يدعى «إبراهيم» يبلغ من العمر 37 عاما، بسبب خلافات أسرية.

جريمة ليلة العيد

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهة المتهم أمام العقيد محمد سامي مندور، رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، اعترف بارتكابه الواقعة بسبب رفض إعطائه أموال، بحسب أقواله أمام جهات التحقيق.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة عمل تحرياتها لكشف غموض وملابسات الحادث، وصرحت بالدفن، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث تمهيدًا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.