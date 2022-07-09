شقيقة «بسام» تكشف تفاصيل حالته بعد سقوطه من أعلى المسجد: «عنده ارتجاج بالمخ»

سقط شاب في الساعات الأولى من احتفالات عيد الأضحى المبارك من أعلى مسجد الزهراء بمحافظة سوهاج، ويدعى «بسام مدحت»، وظهر ذلك خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان الفيديو يُظهر مجموعة من الشباب يلقون البلالين على صفوف المصلين بساحة المسجد لنشر البهجة بينهم إلى أن سقط الشاب، ما أثار حالة من القلق بين الجميع.

وفقد الشاب توازنه وسقط؛ ليتم نقله على الفور إلى مستشفى كلية طب سوهاج لإنقاذه والاطمئنان عليه.

تعليق شقيقة «بسام» بعد سقوطه

وكشفت شقيقه «بسام» في تصريح خاص لـ«الوطن» عن الحالة الصحية التي وصل إليها، موضحة أنه بعد نقله إلى المستشفى أشارت الفحصوات الطبية إلى أنه أصيب بكسر في الأنف ويوجد بعض الكدمات في جسمه، كما أن عينه بها «شبورة» ظهرت مؤخرا، ما جعله لا يستطيع التركيز والرؤية بوضوح: «الدكاترة قالولنا إنه عنده كسر في الأنف وكمان فيه كدمات بسيطة في جسمه وعنده شبورة في عينه مخلياه مش شايف كويس».

الحالة الصحية للشاب

وتابعت شقيقة «بسام»، أن حالته الصحية تحسنت وخروج من المستشفى صباح اليوم، وعلى الرغم من ذلك تدهورت حالته الصحية مرة أخرى وتم نقله إلى المستشفى مجددا.

وقالت إن الأطباء أشاروا إلى أنه أصيب بارتجاج في المخ: «الصبح طلع من المستشفى وبقى كويس ولكن رجع تعب تاني عشان مش مستقبل الأكل والدكاترة قاله أنه عنده ارتجاج بالمج»، متمنية أن يتم شفاؤه في أقرب وقت .