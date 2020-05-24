جريمة مروعة بالبحيرة ليلة العيد: الأم تخلصت من طفلتها ثم أنهت حياتها

"ماتت بجوار ابنتها ليلة العيد".. تفاصيل مروعة كشفت عنها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية في واقعة وفاة أم وابنتها، ليلة العيد، في قرية فرهاش التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

"180 دقيقة" كانت مدة اختفاء سيدة في العقد الرابع من عمرها وطفلتها التي لم تكمل العامين عن عيون أسرتهما، حيث فوجئ أفراد الأسرة بـ"الأم تحضن ابنتها" متوفيين على السرير، وأضافت التحريات والتحقيقات التى جرت بمعرفة ضباط ادارة البحث الجنائي بالبحيرة، أن الأم أعطت ابنتها قرص غلال، وانتظرت حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتناولت هي الأخرى أقراص غلال واحتضنت ابنتها وماتت بجوارها، بعد أن رفض الزوج إعادتها لمنزله مرة وهددها بالانفصال عنها عقب الاحتفال بـ"أيام عيد الفطر المبارك".

كشفت التحريات أنه بمجرد العثور على جثتي الأم وابنتها، أسرعت الأسرة بإخطار رجال المباحث، وحضر فريق من المباحث والنيابة العامة، وأجرت جهات التحقيق معاينة ومناظرة للجثث، وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

توصلت التحريات الأولية إلى وجود خلافات بين المجنى عليها وزوجها وحاولت الأسرة إجبار الزوجة على العودة لمنزل زوجها، إلا أن الزوج رفض عودتها وقام بطردها وأخبرها بتطليقها عقب انتهاء أيام العيد، ما تسبب فى سوء حالتها النفسية وتخلصت من حياتها هى وطفلتها.