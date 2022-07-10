«بتشرب سجاير».. الجمهور يشن هجوما حادا على راندا عبد السلام: هنلغي متابعتك

شن الجمهور هجوما حادا على الفنانة راندا عبد السلام، خلال الدقائق القليلة الماضية، وذلك عقب نشرها صورة وهي تدخن السجائر.

ونشرت الصورة راندا عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها: «لا أهتم».

هجوم الجمهور على راندا عبد السلام

وتلقت راندا عبد السلام العديد من التعليقات السلبية، بسبب ربط الجمهور بتعليقها على الصور ورأيهم، حيث قال أحدهم «أبوكي عارف؟»، وقال آخر «بتشربي سجائر في السن ده»، وقال ثالث «هلغي المتابعة عشان بتشربي سجاير»، فيما دعا لها أحدهم قائلا: «ربنا يتوب عليكي».

مشاركة راندا عبد السلام في رمضان 2021

وشاركت راندا عبد السلام في دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل «فارس بلا جواز»، والتي كانت تدور أحداثه من خلال حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداث المسلسل عندما يتعرض فارس لبعض الظروف الخارجة عن إرادته، والتي تجبره للبحث عن عروس.

وشارك في بطولة المسلسل مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، مصطفى حمزة، محمد يوسف، محمد طعيمة، محمد مغاوري، راندا عبد السلام، محمد ثروت، محمد نصر، أحمد بسيم، ومن تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج معتز حسام.

راندا عبد السلام تنضم لفريق عمل مسلسل «ديفيليه»

وانضمت مؤخرا لفريق عمل مسلسل «ديفيليه»، ومن المقرر أن تبدأ عبد السلام في تصوير مشاهدها في المسلسل بالنصف الثاني من شهر يوليو الجاري، ويتم حاليًا عقد جلسات عمل مكثفة برئاسة المخرج لتحديد جميع تفاصيل المسلسل، بالإضافة إلى بدء معاينة أماكن التصوير، وكل ذلك تمهيدًا لعرض المسلسل خلال شهر سبتمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.