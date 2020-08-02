بعد "القمر آخر الدنيا".. راندا عبدالسلام تتعاقد على فيلم جديد

تعيش الفنانة الشابة راندا عبدالسلام، حالة من النشاط الفني حيث تشارك في فيلم جديد تونسي فرنسي.

وقالت راندا إن المخرج العالمي حمزة بالحاج هو من رشحها للدور كونها جديرة بتقديمه بشكل جيد بعد نجاحها الكبير في رمضان الماضي بمسلسل "القمر آخر الدنيا"، الذي حقق نجاحا كبيرا بين الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

وأضافت أنها تقدم دور فتاة مصرية تدعى نور، من أصول فرنسية، مشيرة إلى أن الدور جديد عليها وتقدمه لأول مرة ويعتبر نقلة كبيرة في حياتها، كما تعقد جلسات مع المخرج للوقوف على تفاصيل الدور حتى تتفهمه بشكل جيد وبالتالي تقدمه في أفضل حال حتى ينال على إعجاب جمهورها.

وقالت إن الفيلم يتم تصويره في عدد من البلدان المختلفة ويدور في إطار إجتماعي عن الهجرة من جنوب البحر المتوسط لشمال البحر المتوسط.

وأضافت أن دورها محوري حيث تتعرض لعدة مشاكل وعقبات في حياتها خلال أحداث العمل، كما تعقد الجهة المنتجة على التعاقد مع باقى النجوم حتى يبدأون في تصوير الفيلم.

وكانت شاركت راندا عبدالسلام، في رمضان الماضي بمسلسل القمر آخر الدنيا، والذي تدور أحداثه حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد.

يذكر أن مسلسل "القمر آخر الدنيا" بطولة بشري وعمرو عابد وهشام إسماعيل ومؤمن نور وثراء جبيل وسميرة عبدالعزيز وإخراج تامر حمزة وإنتاج شيرين مجدي.