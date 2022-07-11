متحدث الصحة: إعلان حالة الاستعداد القصوى في مستشفى الغردقة العام

تسلم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريرا من وكلاء وزارة الصحة في المحافظات الساحلية، التي تستقبل المواطنين خلال عطلات فصل الصيف.

يأتي ذلك في إطار متابعة الدكتور خالد عبدالغفار، للخدمات الطبية المتاحة للمواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، تزامنا مع بدء فصل الصيف وتوجه المواطنين إلى المدن الساحلية.

إعلان حالة الاستعداد القصوى في مستشفى الغردقة العام

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ محافظة البحر الأحمر تضم 7 مستشفيات، لافتا إلى إعلان حالة الاستعداد القصوى في مستشفى الغردقة العام، الذي يقدم خدماته من خلال 74 سريرًا داخليًا، و14 سريرًا للطوارئ، و26 سريرًا للرعاية المركزة، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات، وعيادات خارجية في كافة التخصصات.

وأضاف «عبدالغفار»، أن المصطافين وقاصدي سواحل محافظة البحر الأحمر يمكنهم تلقي الخدمات الطبية من خلال مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة مرسى علم، والذي يضم 12 سريرًا داخليًا، و5 أسرة استقبال وطوارئ، و4 أسرة رعاية مركزة، وحضانتين للأطفال المبتسرين.

وتابع أن الوزير اطلع على تقرير المنشآت الطبية التي تخدم مواطني وزوار مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال مستشفى بلطيم التخصصي، الذي يضم 113 سريرا داخليا، و11 سريرًا للرعاية مركزة، و34 ماكينة غسيل كلوي، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية الأساسية من خلال وحدتي صحة «النرجس والأمل» بمصيف بلطيم.

وأشار إلى أن محافظة دمياط تعد من المقاصد الهامة للمصطافين، الذين يحرصون على قضاء عطلاتهم في مدينة رأس البر، وتضم مستشفى رأس البر المركزي بطاقة استيعابية 24 سريرا ما بين الاستقبال والإقامة الداخلية، و4 أسرة رعاية مركزة، و6 حضانات، وغرفتي عمليات، إلى جانب مستشفى جراحات اليوم الواحد، والذي يضم 14 سريرا داخليا، و6 أسرة استقبال، و4 أسرة رعاية مركزة، و7 ماكينات غسيل كلوي، وغرفتي عمليات.

متابعة دورية للخدمات المقدمة في المستشفيات

ونوه «عبدالغفار»، إلى أن محافظة جنوب سيناء تعد من أهم وجهات السياحة الشاطئية، وتضم مستشفى رأس سدر بطاقة استيعابية 93 سريرا، بينهم 16 سريرًا للطوارئ، و46 سريرًا داخليًا، و11 سريرًا للرعاية المركزة، و8 حضانات، و12 ماكينة للغسيل الكلوي، فضلاً عن 4 غرف للعمليات، لافتاً إلى أن المستشفى يقدم خدمات القسطرة والعناية القلبية، إلى جانب 9 عيادات خارجية بمختلف التخصصات.

واستطرد أن مستشفى شرم الشيخ الدولي، يأتي على رأس المنظومة الصحية بجنوب سيناء، وتبلغ طاقته الاستيعابية 160 سريرا، تضم 82 سريرًا داخليًا، و20 سريرًا للرعاية المركزة، و8 حضانات، و5 ماكينات غسيل كُلوي، و7 غرف عمليات، و9 أسرة تحضير وإفاقة عمليات، و25 سريرًا للطوارئ والاستقبال.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجّه وكلاء الوزارة بالمتابعة الدورية للخدمات المقدمة في المستشفيات التي تخدم المصطافين، وتوفير خدمات المبادرات الرئاسية، إلى جانب التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أجرى زيارة تفقدية لمستشفى وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، ومستشفيات العلمين، ومارينا، والضبعة، ورأس الحكمة، بمحافظة مطروح، كما تفقد نقاط الإسعاف في الطريق المؤدي إلى السواحل الشمالية، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبية لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.