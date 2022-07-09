الصحة: غرفة أزمات الوزارة تتلقى 14 بلاغًا في أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار تقديم الخدمات الطبية على الوجه الأكمل، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال جميع المستشفيات التابعة للوزارة في كافة محافظات الجمهورية، وبالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

14 بلاغًا لغرفة إدارة الأزمات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ مسئولي غرفة إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة رصدوا 14 بلاغًا، وتابعوا تلقي المرضى والمصابين للخدمات الإسعافية والطبية من خلال غرفة عمليات هيئة الإسعاف، وخدمة طوارئ الوزارة «137».

وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ البلاغات التي تضمنها التقرير الصادر عن غرفة أزمات الوزارة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وحتى الساعة 2 ظهرًا، تم رصدها في محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، وبني سويف، وقنا، وجنوب سيناء».

نقل 12 حالة للمستشفيات

وقال إن جميع البلاغات تراوحت ما بين حالات إغماء، وإصابات بجروح قطعية، واشتباه كسور، مشيرا إلى تقديم الخدمات الإسعافية لحالتين وصرفهم من مكان البلاغ، فيما تم نقل 12 حالة للمستشفيات، وخرجت 5 حالات لتحسنها، ولازالت 7 حالات تتلقى الخدمة في المستشفيات.

وأكد «عبدالغفار» استمرار عمل غرفة الأزمات على مدار الساعة حتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.