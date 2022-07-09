وزير الصحة البريطاني المستقيل يحاول الاستيلاء على زعامة حزب المحافظين

يحاول وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، الذي استقال من منصبه يوم الثلاثاء الماضي، مما أثار استقالات جماعية من الحكومة، زعامة حزب المحافظين، لينضم إلى السباق ليحل محل رئيس الوزراء الذي قدم استقالته بوريس جونسون، وفق ما ذكرته صحيفة «جارديان» البريطانية.

وزير الصحة البريطاني يطلق محاولات لخلافة بوريس جونسون

وقال وزير الصحة البريطاني السابق لصحيفة «صنداي تلغراف» إنه يتطلع إلى إلغاء زيادة في التأمين الوطني، ومن جهته كتب كبير أمناء الخزانة، سيمون كلارك، في صحيفة «لتلغراف»، موضحًا أنه يدعم وزيرة الخارجية ليز تروس لتصبح زعيمة، ويعتقد أنها ستعكس ارتفاع التأمين الوطني.

دعم بريطاني لوزيرة الخارجية لتحل محل جونسون

وغرد كلارك: «أنا أدعم وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس لتصبح زعيمة، لأنها ستعمل على تحفيز النمو وتخفيض الضرائب وإطلاق مراجعة جديدة للإنفاق»، وتابع: «إنها قاسية على أعدائنا في الخارج، وسوف تغتنم فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولديها سجل حافل بالإنجازات».

اتهامات لجونسون بمحاولة نسف ريشي سوناك لخلافته

واتهم كبار حزب المحافظين بوريس جونسون بمحاولة نسف محاولة ريشي سوناك لخلافته كرئيس للوزراء، حيث انحدر سباق القيادة إلى صراع داخلي مرير.

ومع دخول ثلاثة من الوزراء المسابقة الليلة الماضية ، قال نواب بارزون إن المعركة الآن تهدد بإلحاق المزيد من الضرر بالحزب أكثر من سقوط مارغريت تاتشر قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وفي وقت سابق اتهم أحد كبار أعضاء الحزب جونسون، بتعيين نواب غير مناسبين في مناصب حكومية متوسطة وصغيرة عندما كان يعلم أنه في طريقه للخروج لإحداث أكبر قدر من المشاكل لخليفته الذي سيضطر حتما إلى إقالة معظمهم عند توليه المنصب، بحسب صحيفة «جارديان».