الجمعية المصرية للاقتصاد: لدينا قوى بشرية هائلة وموارد طبيعية جيدة

قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إنّ هناك اختلاف في التعامل مع الزيادة السكانية، وما إذا كانت خيرا أم شر، فالقاعدة هي أن السكان عنصر من عناصر التنمية والإنتاج، فالتقسيمة الأساسية هي القوى البشرية والموارد الطبيعية والتنظيم ورأس المال.

تكلفة فرصة العمل وفقًا للتقديرات تتراوح بين 25 ألف إلى 30 ألف دولار

وأضاف جاب الله خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي: «في مصر لدينا قوى بشرية هائلة وموارد طبيعية جيدة ومعادن وأشياء جيدة جدا يمكن العمل عليها، ولكن هناك عجز كبير جدا في رأس المال، وتكلفة فرصة العمل وفقا للتقديرات تتراوح بين 25 ألف إلى 30 ألف دولار، وهو ما يعني أن فرصة العمل الواحدة في مصر تتكلف في المتوسط نصف مليون جنيه».

الدولة تضخ 300 مليار جنيه استثمارات سنويا

وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع: «لو هيدخل 800 ألف وافد جديد للعمل سنويا فإننا سنحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 500 مليار جنيه سنويا، وبالفعل فإن الدولة تضخ 300 مليار جنيه استثمارات سنويا، وتحاول جذب الاستثمارات الأجنبية واستثمارات القطاع الخاص».

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع إلى وجود سباق سرعات بين عملية التنمية وزيادة السكان في مصر وحول العالم، حيث تزداد أعداد السكان كمتوالية هندسية، ولكن زيادة الموارد والقدرة على إنتاج الغذاء تزيد بمتوالية حسابية، حيث يزداد عدد السكان بشكل أكبر من إنتاج الغذاء، وهو ما أدى إلى نشوب الحروب.

وشدد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع على ضرورة عدم التشجيع على الزيادة السكانية، لعدة أسباب، منها الفقر المائي وحساب حصة المواطن المصري من قناة السويس، وبخاصة أن الثروات محدودة ولكن عدد السكان يزداد ومن ثم فإن هذا الأمر يشكل أعباء كبيرة جدا، لذلك فإن الزيادة السكانية تسبب مشكلة كبيرة جدا.