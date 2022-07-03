هل زواج الأطفال يساهم في الزيادة السكانية؟.. التضامن تجيب بالأرقام

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، حملتها التوعوية ضد زواج الأطفال تحت شعار «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها»، وذلك ضمن برنامج وعي للتنمية المجتمعية، مشيرة إلى أنه يمنع توثيق عقد الزواج إلا بعد بلوغ سن 18 سنة لكل من الذكر والأنثى.

وأكدت التضامن في منشور لها على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن زواج الأطفال يساهم في الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإحصائيات المتعلقة بزواج الأطفال كالتالي:

إحصائيات متعلقة بزواج الأطفال

- حوالي 15% من الفتيات يتزوجن في المرحلة العمرية من 15 حتى 19 سنة، وفقا للمسح الصحي السكاني عام 2014.

- واحدة من كل 20 فتاة من سن 15 حتى 17 سنة متزوجات أو سبق لهن الزواج، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017.

- يؤدي زواج الأطفال إلى زيادة المواليد من 148 ألف مولود إلى 220 ألف مولود.

- 3.7 طفلا متوسط عدد الأطفال للأم المتزوجة قبل 15 سنة، بينما متوسط عدد الأطفال للأم المتزوجة بعد 22 سنة نحو 2.8 طفلا.

- الأم الطفلة لا تملك معلومات عن المباعدة بين الولادات لتحافظ على صحتها وصحة أبنائها فتنجب عددا كبيرا من الأطفال.

الفتيات في الريف أكثر عرضة للزواج في سن الطفولة

وأوضحت وزارة التضامن إلى أن الفتيات في الريف أكثر عرضة للزواج في سن الطفولة بمقدار 3 أضعاف عن الفتيات في المناطق الحضرية، مشيرة إلى أنه السبب الثاني لوفيات الفتيات بين 15 إلى 19 سنة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم تنظيم ملتقى «برنامج وعي للتنمية المجتمعية.. تقييم لأهم الإنجازات المتحققة في حملة وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة زواج الأطفال»، غدا، الاثنين بحضور القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة في مصر، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وممثل عن الاتحاد الأوروبي في مصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.