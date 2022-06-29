المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: الزيادة السكانية تستنزف ثروات الأجيال

قال عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن النمو الاقتصادي يجب أن يكون 4 أو 5 أضعاف النمو السكاني، مشيرًا إلى أن البلاد شهدت زيادات مضطربة على مستوى المواليد في فترات معينة، موضحًا: «الجهاز كان بيحاول يعمل جرس إنذار بالزيادات المليونية ونصف المليونية وغيرها من الزيادات الكبيرة حتى تهتم أجهزة الدولة بالأمر».

الزيادة السكانية تؤثر على التنمية الاقتصادية

وأضاف مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «الزيادة السكانية ليست مرفوضة في المطلق، لكن عندما تحدث هذه الزيادات الكبيرة في وضع لا تتناسب فيه الموارد مع الزيادة تحدث المشكلة، وبالتالي فإنها تؤثر على التنمية الاقتصادية والأجيال القادمة لأنها تستنزف ثرواتهم».

الزيادة السكانية المستمرة تؤثر على البنية التحتية وكل مقدرات الدولة

وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الزيادة السكانية المستمرة تؤثر على البنية التحتية وكل مقدرات الدولة وأوجه الإنفاق والتعليم والصحة، لأن كل طفل له طلبات واحتياجات من موازنة الدولة، ومن ثم، فإن الدولة تحاول رفع مستوى المعيشة: «كلما عملت على هذا الأمر يتآكل المجهود أمام الزيادة السكانية».