هل يجوز الدمج بين طواف الإفاضة والوداع؟.. الدكتور علي جمعة يجيب

أيام قليلة وتنتهي مناسك الحج، ليبدأ الحجاج في طواف الوداع، وهو ليس ركن من أركان الحج، بل يقوم به الحجاج من أجل تحية البيت الحرام بعد الانتهاء من المناسك، وأثناء طواف الوداع، يردد المسلم: «اللهم لا تحرمنا العودة»، ويتساءل البعض عن هل يجوز الدمج بين طواف الإفاضة الوداع؟، وهو ما اختلف عليه بعض الفقهاء.

رأي الأئمة

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، في فيديو نشره على صفحته الرسمية بمنصة «الفيس بوك» إن حكم الدمج بين طواف الإفاضة والوداع جائز شرعا ولا حرج فيه، حيث يقوم الحاج بالطواف حول الكعبة الشريفة مرتين، المرة الأولى 7 مرات لطواف الإفاضة، و7 مرات لطواف الوداع، ولفت إلى أنه بالرغم من ذلك، أجمع عدد من الأئمة على عدم جواز الجمع بينهما، مشيرا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «وإجعل آخر عهدك بالبيت الطواف».

آخر العهد بالبيت الطواف

وذكر مفتي الجمهورية السابق إن طواف الإفاضة يسمى طواف الأساس، حيث يطوف الحاج ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، وإن كان على العبد سعيا يؤديه.

كما لفت إلى أنه حال جمع الحاج بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، فيجوز له السفر والرحيل بعد الانتهاء منها، كما أشار إلى أنه في هذه الحالة على الحاج ألا يشغل ذهنه بأمور الدنيا.

دعاء بعد الطواف الوداع

وعند الانتهاء من طواف الوداع، على العبد ترديد الدعاء التالي: «اللَّهُمَّ إن البَيْتَ بَيْتُك، وَالعَبْدَ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبدِكَ، وابْنُ أمَتِكَ، حَمَلْتَنِي على ما سَخَّرْتَ لي مِنْ خَلْقِكَ، حتَّى سَيَّرْتَني فِي بِلادِكَ، وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حتَّى أعَنْتَنِي على قَضَاءِ مَناسِكِكَ، فإنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فازْدَدْ عني رِضًى، وَإِلَّا فَمِنَ الآنَ قَبْلَ أنْ يَنأى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي، هَذَا أوَانُ انْصِرَافي، إنْ أذِنْتَ لي غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلا بِبَيْتِكَ، وَلا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلا عَنْ بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فأصْحِبْنِي العافِيَةَ في بَدَنِي وَالعِصْمَةَ في دِينِي، وأحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وَارْزُقْنِي طاعَتَكَ ما أبْقَيْتَنِي واجْمَعْ لي خَيْرَي الآخِرةِ والدُّنْيا، إنَّكَ على كُلّ شيءٍ قدير».