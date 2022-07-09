مناسك الحج من الإحرام إلى طواف الوداع.. «الإفتاء» توضح

كشفت دار الإفتاء المصرية عن مناسك الحج بداية من الإحرام حتى طواف الوداع، وذلك في فتوى رسمية نشرتها الدار عبر موقعها الإلكتروني، حيث حددت المناسك في عناصر محددة وبينت كل عنصر على حدة.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، مناسك الحج، وفق ما نشرته دار الإفتاء:

مناسك الحج

وأوضحت دار الإفتاء، أن أول مناسك الحج هو الإحرام، وله أنواع؛ فالحاج إذا أراد التمتع فإنَّه ينوي العمرة، ثُمَّ يتحلَّل منها، ثُمَّ يُحْرِم بالحج، والنوع الثاني إذا أراد القِران فإنَّه ينوي العمرة والحج معًا ولا يتحلَّل إلا بعد نهاية النُسُكَيْنِ جميعًا، والنوع الثالث إذا أراد الإفراد فإنَّه يُحْرِم بالحج فقط ثُمَّ بعد الانتهاء منه يخرج للحلّ، وينوي العمرة ويأتي بها، وذلك كلّه في أشهر الحج.

مناسك الحج عند دخول مكة

وأوضحت دار الإفتاء، أن ثاني مناسك الحج هو دخول مكة والطواف، فإذا دخل الحاجُّ مكة بادر إلى المسجد الحرام، ليبدأ بالطواف والسعي، وهما للمتمتع وللقارن «طواف العمرة»، وللمفرد طواف القدوم، وثالث مناسك الحج هو السعي بين الصفا والمروة، حيث يسعى المُتَمَتِّع والقارن بين الصفا والمروة، ويجوز للمُفْرِد والقارن السعي مبكرا بنيّة سعي الحج فيسقط عنهما السعي بعد طواف الحج ويكون ذلك كافيًا للقارن عن سعي عمرته.

من مناسك الحج يوم التروية

وأضافت دار الإفتاء، أن رابع مناسك الحج هو يوم التروية، حيث يُحْرِم المتمتع بالحجّ يوم التروية منْ داخل مكة، كما َيُسَنُّ للحاج أنْ ينطلق إلى منى، ويُصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا للرباعية فقط بلا جمع، ثُمَّ يُصَلي الفجر يوم عرفة، وخامس مناسك الحج هو الذهاب إلى عرفة ركن الحج الأعظم، حيث ينفر الحاج إلى عرفة وقت الضُحًى ويقف بها إلى غروب الشمس، ويُصَلّي فيها الظهر والعصر جمعَ تقديم وقصرًا، أما سادس مناسك الحج هو نفرة الحجيج إلى مزدلفة، حيث يصلي الحاج بها المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرًا للعشاء ويبيت فيها، ثُمّ يُصَلّي الفجر ويدعو الله عند المشعر الحرام حتى قرب طلوع الشمس.

رمي جمرة العقبة يوم النحر

وتابعت دار الإفتاء، أن سابع مناسك الحج هو رمي جمرة العقبة يوم النحر، النسك الخامس هو نحر الهدي للمتمتع وللقارن، أما تاسع مناسك الحج هو الحلق أو التقصير ضمن مناسك الحج بالتفصيل، وعاشرها طواف الإفاضة، والنسك الحادي عشر هو سعي الحج للمتمتع وللقارن والمفرد إذا لم يكونا قد سعيا بعد طواف العمرة أو القدوم بنية سعي الحج.

آخر مناسك الحج

وقالت دار الإفتاء، إن الركن الثاني عشر من مناسك الحج هو التحلل الأصغر والأكبر، حيث يتحلَّل الحاجّ تحللًا أصغر تحلّ به محظورات الإحرام إلا جماع النساء بفعل عملين من ثلاثة: الحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة، وطواف الحج؛ فإن أدَّى الثلاث تحلَّل تحللًا أكبر تحلّ به كلّ محظورات الإحرام حتى جماع النساء، والركن الثالث عشر من مناسك الحج هو المبيت بمنى، والركن الربع عشر هو رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، وآخر الأركان هو طواف الوداع.