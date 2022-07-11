الأمم المتحدة: زيادة عدد سكان العالم تتركز في 8 دول بينهم مصر

قالت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الإثنين، إن عدد سكان العالم من المفترض أن يصل إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر المقبل، متوقعةً أن تحلّ الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادًا للسكان في عام 2023.

زيادة عدد سكان العالم تتركز في 8 دول بينهم مصر

وقالت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن الزيادة المتوقعة لعدد سكان العالم في العقود المقبلة سيتركز 50% منها في 8 دول هي مصر وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا، بحسب وكالة أنباء «نوفوستى» الروسية.

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم سيصل إلى 8 مليارات نسمة بنهاية 2022

وكشفت بيانات إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن عدد سكان العالم ينمو حاليًا بأبطأ وتيرة له منذ 1950، كما سيصل إلى نحو 8.5 مليار نسمة عام 2030، و9.7 مليار عام 2050، في حين سيصل إلى ذروته في 2080 إلى 10.4 مليار، على أن يبقى بهذا المستوى حتى حلول عام 2100.

توصيات بشأن زيادة عدد سكان العالم

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه حال وصول عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، فذلك يستدعى من جميع دول العالم التذكير بالمسئولية المشتركة من أجل الاعتناء بالكوكب، مضيفا: «يستدعى التفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا بعضا والتي ما زلنا لا نحترمها».

وأضاف «غوتيريش» أن تلك التوقعات بارتفاع عدد سكان العالم تدعوا كافة الدول للاحتفاء بالتنوع، معربا عن ضرورة الاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الطب والصحة، والذي ساهم في مد فترة الحياة وخفّض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال خاصة بعد جائحة كورونا».