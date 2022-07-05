الأمم المتحدة: 17 مليون دولار من اليابان لزيادة صادرات الحبوب الأوكرانية

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تلقيها 17 مليون دولار من اليابان؛ لمعالجة مشاكل تخزين الحبوب في أوكرانيا وزيادة صادراتها.

وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، أن الأموال تساعد أوكرانيا على تخزين منتجات موسم الحصاد في يوليو وأغسطس في أكياس بلاستيكية وحاويات تخزين معيارية.

تخزين منتجات موسم الحصاد في يوليو

وقال رين بولسن، رئيس مكتب المنظمة لحالات الطوارئ والصمود في أوكرانيا، إن المزارعين في كييف يطعمون أنفسهم وملايين الأشخاص حول العالم.

وأضاف: «يعد ضمان استمرارهم في الإنتاج والتخزين الآمن والوصول إلى الأسواق البديلة أمرًا حيويًا لتعزيز الأمن الغذائي داخل أوكرانيا وضمان حصول البلدان الأخرى المعتمدة على الاستيراد على إمدادات كافية من الحبوب بتكلفة يمكن التحكم فيها وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

أوكرانيا تحاول تصدير الحبوب عبر البر والنهر

وتحاول أوكرانيا، رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم، تصدير محصولها عبر البر والنهر والسكك الحديدية منذ توقف موانئها على البحر الأسود عن العمل بعد غزو القوات الروسية للبلاد.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت عدة دول غربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.