الأمم المتحدة: 270 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري للمدنيين في أوكرانيا

وثقت الأمم المتحدة 270 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري للمدنيين في أجزاء من أوكرانيا تحتجزها القوات المدعومة من روسيا، وفقًا لمفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت.

وقالت باتشيليت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حديث عن الوضع في أوكرانيا، إن النتائج استندت إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من الزيارات الميدانية والمقابلات، التي أجريت مع أكثر من 500 ضحية وشاهد على انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مصادر أخرى للبيانات.

أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب عمليات اختطاف على نطاق واسع

وفي خطاب ألقاه في الجلسة نفسها، اتهم نائب وزير الخارجية الأوكراني أمين دشاباروفا روسيا بارتكاب عمليات اختطاف على نطاق «واسع».

فيما نفت روسيا تعمد مهاجمة المدنيين منذ بداية الحرب، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

في سياق متصل، قال مسؤولون إن شخصين على الأقل قتلا في عدة ضربات روسية على سلوفينسك.

مقتل شخصين في عدة ضربات روسية على سلوفينسك

وقالت السلطات المحلية إن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما وأصيب سبعة بعد أن قصفت القوات الروسية سوقا ومنطقة سكنية في مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا.

وكتب بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك، على برقية: «مرة أخرى، يستهدف الروس عمدا أماكن يتجمع فيها المدنيون، هذا إرهاب محض وبسيط».

وقالت الشرطة في وقت سابق إن هجوما على سوق في سلوفيانسك أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.