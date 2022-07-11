محمد صلاح ينافس ماني.. قائمة المرشحين لأفضل لاعب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، القائمة المصغرة للمرشحين للحصول على لقب أفضل لاعب في إفريقيا، التي شهدت تواجد محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، في المنافسة مع عدد كبير من نجوم القارة السمراء، وعلى رأسهم زميله السابق في الريدز ساديو ماني.

وشهدت القائمة بجانب محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، وساديو ماني لاعب ليفربول السابق وبايرن ميونيخ الحالي، تواجد رياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، نابي كيتا لاعب ليفربول، أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، إدوارد ميندي حارس مرمى السنغال وتشيلسي، كاليدو كوليبالي هيلير لاعب كوت ديفوار، بالإضافة إلى لاعبيّ الكاميرون أبوبكار وإيكامبي.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا