«ذا صن»: صلاح أجبر ليفربول على تجديد عقده بالتهديد بالانتقال لتشيلسي

فجرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، مفاجأة عن تجديد اللاعب المصري محمد صلاح، بعدما أكدت أنه أخبر إدارة ليفربول، بأنه يرحب بالعودة لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي لعب له في عام 2014، مما أجبر الريدز على تجديد عقده والموافقة على مطالبه المادية.

وأوضحت الصحيفة، أن محمد صلاح كان مستعدًا للانتقال إلى تشيلسي، قبل أن تجعله صفقة تجديد عقده، اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ نادي ليفربول.

وأكد التقرير أن إدارة ليفربول، أدركت أنه من الصعب خسارة خدمات محمد صلاح، خاصة لصالح أحد منافسيهم، بعد رحيل ساديو ماني لنادي بايرن ميونيخ الألماني.

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