أزمة جديدة تهدد انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

بعد ارتباط اسم محمد صلاح بريال مدريد في الفترة الأخيرة، بعدما أشارت بعض التقارير إلى نية إدارة ليفربول لبيع محمد صلاح، ليستغل كارلو أنشيلوتي مدرب اللوس بلانكوس الأزمة الدائرة حالياً بين الفرعون المصري وإدارة النادي الإنجليزي، من أجل تحقيق رغبته في التعاقد مع هداف ليفربول، ظهرت أزمة جديدة تحول دون إتمام الصفقة.

أشار الصحفي الموثوق ماريو كورتيجانا، التابع لصحيفة «ماركا» الإسبانية، إلى عدم وجود نية من قبل إدارة ريال مدريد في التعاقد مع محمد صلاح، مستنداً على عدم حاجة الفريق الملكي للاعب يشغل مركز الجناح الأيمن، الأمر الذي ينذر بابتعاد الفرعون المصري عن حسابات بطل إسبانيا، أو وضعه في مركز جديد حال التعاقد معه.

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