سعر تذكرة حديقة الأزهر ومواعيد العمل.. فرصة لانطلاق الأطفال والهروب من الحر

مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تشهد الكثير من المتنزهات والحدائق العامة في مصر، حالة إقبال شديدة من جانب المواطنين، خاصة في ساعات المساء، للاستمتاع بالطبيعة والجو اللطيف، في الأماكن المفتوحة، والهروب من الطقس شديد الحرارة الذي تمر به مصر منذ بداية أيام العيد، وكونه فرصة لانطلاق الصغار في طقس المساء المعتدل الحرارة، وفي هذا الاطار زاد البحث عن تذاكر ومواعيد عمل الحدائق، منها سعر تذكرة حديقة الأزهر ومواعيد العمل.

وفى هذا السياق، ترصد «الوطن»، من خلال التقرير التالي، اسعار ومواعيد عمل الحدائق والمتنزهات العامة خلال ايام العيد، منها سعر تذكرة حديقة الأزهر ومواعيد العمل.

سعر تذكرة حديقة الأزهر ومواعيد العمل

هذا وقد استقرت قيمة تذكرة حديقة الأزهر بـ 20 جنيهًا، خلال أيام العيد، وهو نفس سعر التذكرة خلال الأيام العادية، وتبدأ الحديقة في استقبال روادها من التاسعة صباحًا وحتى العاشرة ليلًا.

أسعار تذاكر الحدائق العامة أيام العيد ومواعيد العمل

- تذكرة دخول حديقة الحيوان بـ5 جنيهات فقط لا غير، وتفتح الحديقة أبوابها بداية من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

- وعن سعر تذكرة دخول حديقة الأسماك وهى إحدى الحدائق التابعة لوزارة الزراعة فتبلغ 5 جنيهات للمصريين، وتبلغ 20 جنيهًا لغير المصريين، وحُددت مواعيدها بداية من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

- وفيما يتعلق بيعلق تذكرة دخول حديقة الأورمان فتبلغ 3 جنيهات، ومواعيد الدخول من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

- وعن سعر تذكرة الدخول للحديقة الدولية بـ10 جنيهات، وهي لا تشمل سعر تذكرة دخول حديقة الحيوانات المصغرة الموجودة بها، حيث إن لها تذكرة منفصلة، تبلغ 15 جنيهًا، وتفتح من التاسعة صباحا وحتى العاشرة ليلًا.