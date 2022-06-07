«رجائي»: حديقة الحيوان ستكون مفتوحة للزوار بـ5 جنيهات طوال فترة الصيف

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنّ أيام العطلات الرسمية ستكون حديقة الحيوان مفتوحة للزوار بتذكرة قيمتها 5 جنيهات حتى لو كان يوم ثلاثاء، الذي تبلغ فيه سعر التذكرة 65 جنيهًا، موضحًا أن الحديقة ستكون مفتوحة للزوار بـ5 جنيهات طوال فترة الصيف، ولكن في أيام الدراسة يتم تحديد يوم لراحة للحيوانات، ويكون إجازة للجمهور، كما يتم فيه تنفيذ خطط الوقاية والتحصينات وزيارة لمعدات الحديقة والخاصة بها، وفتحه للأفواج بـ65 جنيهًا كتذكرة مجمعة لأماكن داخلية.

حيوانات جديدة ستكون متاحة للجمهور في الصيف

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، أن الفترة الماضية شهدت العمل على محورين مهمين، الأول يخص استقدام حيوانات جديدة مثل 4 سبع البحر وزرافة والنمور البلغارية والكنجرو الأحمر والدب الروسي، وستكون متاحة للجمهور في شهور الصيف ولم تتحمل الدولة أي أعباء مالية، ولكن تم المبادلة ببعض الحيوانات الموجودة.

فقرة تعليمية للزائر عن التعامل مع الحيوانات

وأردف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: «المحور الثاني هو خدمات الجمهور، من خلال أنشطة ترفيهية كثيرة، لضمان التفاعل المباشر بين الزائر والحيوان حيث يقوم بإطعامه والتقاط الصور معه، ويحصل الزائر على فقرة تعليمية في التعامل مع الحيوانات، كما تم تعميم خدمات التنقل في الحديقة للأطفال والكبار والأسر مع البدالات النهارية في المسطحات المائية».