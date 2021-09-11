دراسة لتوسعة طريق صلاح سالم أمام حديقة الأزهر

تدرس عدة جهات، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، استكمال أعمال توسعة طريق صلاح سالم، وتحديدًا أمام حديقة الأزهر، لتسيير الحركة المرورية والحد من الزحام بزيادة عدد الحارات، وذلك فى إطار المشروعات القومية التى تشهدها العاصمة، وفي مقدمتها مشروعات النقل والطرق، ومن المتوقع دراسة إزالة جزء من المقابر المقابلة لحديقة الأزهر مع توفير الأماكن البديلة والتعويضات لمن يرغب.

تطوير صلاح سالم

وقالت مصادر لـ«الوطن» إن محافظة القاهرة تشهد نقلة حضارية في مختلف المجالات، ومن ضمنها تطوير وتوسعة طريق صلاح سالم، بداية من مساكن شيراتون بمصر الجديدة، وصولاً إلى كورنيش النيل، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بشأن المشروعات الإنشائية القومية، خاصة مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم، بداية من مساكن شيراتون بمصر الجديدة وصولاً إلى كورنيش النيل، باعتباره أحد المحاور المرورية الأساسية داخل العاصمة، مع تدقيق الدراسات والبيانات ذات الصلة بتطوير محور صلاح سالم، نظرًا لمروره وسط مناطق القاهرة التاريخية والإسلامية، وذلك على نحو يحافظ على قيمة تلك المواقع مع تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

رفع كفاءة المسطحات الخضراء

وفي سياق متصل، قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة بأعمال التطوير والتجميل بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم شملت رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والإنارة في المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم، حيث يُعد صلاح سالم واجهة مصر لكل ضيوف البلد القادمين من مطار القاهرة، بالإضافة إلى الاستعانة بمزروعات لديها مقاومة عالية للتأثر بعوادم السيارات، كما تم تصميم سجادة زخرفية من الحصى أسفل تمثال رمسيس، مع تصميم الإضاءة بصورة آمنة لا تؤثر على حركة المرور ولا تشتت قائدي السيارات وتبرز الشكل الجمالي للجزيرة والمساحات الخضراء على طول طريق صلاح سالم.