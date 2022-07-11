نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: «فرائض الإسلام.. غاياتها ومقاصدها»

نشرت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة، بعنوان: «فرائض الإسلام.. غاياتها ومقاصدها»، مؤكدة في نص خطبة الجمعة القادمة، أنه لا شك أن فرائض الإسلام تحمل في مضامينها قيما جامعة، ومعاني أخلاقية سامية؛ ذلك لأن الإسلام ربط جميع العبادات بمكارم الأخلاق، بل أن نبينا صلى الله عليه وسلم جعل الغاية الأسمى من بعثته ورسالته هي إتمام صالح الأخلاق ومكارمها، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

وأضافت وزارة الأوقاف في نص خطبة الجمعة القادمة، أنه لا توجد فريضة شرعها الإسلام إلا ولها أثر يظهر على سلوك الفرد في سموه الأخلاقي إذا أداها على الوجه المراد.

وأشار نص خطبة الجمعة القادمة، أن هذا الأثر يتعدى الفرد إلى المجتمع وينعكس أثره عليه، ضاربة المثل: «ففي شأن الصلاة بين القرآن الكريم أن الغاية منها غرس الفضائل، وتقويم السلوك، وتزكية النفوس، حيث يقول الحق سبحانه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما أشار الوحي الكريم إلى أثر إقامة الصلاة على مواقيتها في تعزيز قيمة احترام الوقت».

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

واستشهدت وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة القادمة بقول الحق سبحانه: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كما توعد الشرع الشريف من لا يدركون حقيقة الصلاة فيتصفون بسوء الأخلاق، ويمنعون الخير عن الناس بالعذاب الأليم، حيث يقول سبحانه: فويل للمصلين* الدين هم عن صلاتهم ساهون* الذين هم براءون* ويمنعون الماعون».

خطبة الجمعة القادمة

وأوضحت خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف أنه من مقاصد الزكاة تأكيد معاني التكافل والتراحم، وتطهير النفس وتزكيتها من البخل والشح، وضغائن الأحقاد، مستشهدة بقول الله سبحانه وتعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم».

وأكدت أن الإسلام حذر المزكي والمتصدق من المن والأذى والرياء، وجعل تلك الأدواء من مبطلات العبادة، يقول سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان علیه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين».