أفريقي يقتل زوجة صديقه ويشعل النار في جثتها بالمرج.. طلبت علاقة جنسية

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على شاب يحمل الجنسية الغينية بتهمة قتل زوجة صديقه، داخل شقة سكنية في المرج، وبينت تحريات المباحث أن الشاب تواجد مع المجني عليها بالشقة وقت غياب زوجها منذ يومين وأنها طلبت منه علاقة لكنه رفض بزعم أنه يعاني من مشاكل نفسية لكنها حاولت معه مرات فدفعها إلى الأرض وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وأشعل النيران في الشقة محاولًا طمس معالم الجريمة.

شاب غيني يقتل زوجة صديقه

وأفادت تحريات المباحث أن منفذ جريمة قتل سيدة أفريقية من دولة غينيا كان صديقًا للمجني عليها وزوجها بحكم أنهم من دولة واحدة وأنهم يقيمون في منطقة المرج بالقاهرة منذ عدة سنوات، وأن المجني عليها تعمل خادمة في القاهرة وتقيم مع زوجها منذ عدة سنوات وصديق زوجها اعتاد على الذهاب لزيارتهما في الشقة بشكل مستمر.

علاقة ومشاكل نفسية

وأوضحت التحريات أن آخر لقاء جمع الزوجة وصديق الشاب كان الزوج خارج الشقة وأن المجني عليها طلبت من صديق زوجها إقامة علاقة جنسية فرفض بزعم أنه يعاني من مشاكل نفسية وأمام محاولات الزوجة دفعها إلى الأرض وخنقها حتى فارقت الحياة وأشعل النيران في الشقة ليوهم أجهزة البحث أنها توفيت خنقًا.

وكشفت أجهزة الأمن تفاصيل الواقعة وألقت القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة فتحرر محضرًا وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

اعتراف المتهم بجريمة قتل زوجة صديقه

كان جيران المجني عليها فوجئوا بتصاعد الدخان من الشقة فأسرعوا إليها وتمكنوا من كسر باب الشقة لإخماد الحريق وبعد أن نجحت الجهود بعد وصول قوات الدفاع المدني عثروا على جثمان المجني عليها وتبين من الفحص أن صديق الزوج غادر الشقة قبل الحريق بدقائق فتم ضبطه وبمواجهته بأدلة الاتهام اعترف بتفاصيل جريمته.