مقتل سيدة على يد زوجها بسبب خلافات مادية في الإسماعيلية

أقدم زوج على قتل زوجته بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، مساء اليوم الاثنين، في مشاجرة بينهما بسبب خلافات مادية، وتمكنت قوة من مباحث القسم، برئاسة المقدم محمد البرماوي، من إلقاء القبض على المتهم، وتم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشادة كلامية بين شخصين على الطريق الدائري، بمدخل مدينة الإسماعيلية، قام خلالها شخص بطعن سيدة بسلاح أبيض، وفر هارباً.

تشكيل فريق من المباحث الجنائية

وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث الجنائية بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية إلى مكان الواقعة لفحصها، فيما تم نقل السيدة المصابة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، لتلقي العلاج، إلا أنها توفيت داخل المستشفى.

وتمكن فريق من معاوني مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، بمشاركة النقباء كامل قمحاوي، ومروان منصور، ومحمود منصور، من تحديد هوية القاتل، وتبين أنه يُدعى «عوض خ. س.»، 35 سنة، مقيم بمحافظة بورسعيد، زوج المجني عليها، وتُدعى «فاطمة ص. ع.»، 28 سنة.

خلاف مادي وراء إقدام زوج على قتل زوجته

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلاف مادي بين الزوجين، سبب الواقعة، دفع المتهم إلى ارتكاب جريمته، وفراره إلى محافظة بورسعيد، لمحاولة الاختباء من المباحث الجنائية.

وتمكنت مأمورية مكبرة لضباط المباحث الجنائية من القبض على المتهم، وبمواجهته بالمعلومات والأدلة، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على جثمان المجني عليها في مشرحة المستشفى، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة.

وفي وقت سابق، لقيت سيدة في العشرينات من العمر مصرعها، قبل عدة أيام، علي يد زوجها في قرية أبو سلطان بالإسماعيلية، وألقت المباحث القبض على المتهم أثناء محاولته الاختباء في إحدى المناطق الزراعية.